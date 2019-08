Gazzetta - La Juve prepara l'operazione Icardi: CR7 ha espresso il suo gradimento per Maurito

Per la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, con l’incasso delle vendite in casa Juventus scatta l’operazione Icardi. Ronaldo avrebbe dato il suo gradimento per Maurito. Il portoghese invoca una boa che in area di rigore gli apra spazi vitali e a suo giudizio l’ex capitano interista ha i requisiti giusti per adempiere a questo compito. È una traccia da non sottovalutare in questo momento di fatale trapasso. Ora come ora Mandzukic e Higuain sono arruolati a tutti gli effetti, ma all’orizzonte potrebbero esserci novità importanti.