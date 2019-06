Gazzetta, Laudisa frena: "Lukaku? C'è anche l'Inter e poi senza il Decreto Crescita tutto cadrebbe"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato. Con lui si è parlato della pista Lukaku in chiave Napoli: "Lukaku? E’ un nome fatto dal collega Malfitano, io possono solo commentare l’indiscrezione. Stiamo aspettando che questo decreto Crescita venga approvato e se così non fosse, tutto quello che diciamo, cadrebbe immediatamente. Detto questo, bisogna tenere conto anche delle esigenze dello United che ha pagato Lukaku 75 milioni di euro e quindi il costo del cartellino si presuppone sia rilevante e poi c’è anche l’Inter di mezzo che ove mai dovesse vendere Icardi, è pronta ad investire. Un altro problema per arrivare a Lukaku sta dei diritti d’immagine che il calciatore ha dato ad una società statunitense”.