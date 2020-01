Gazzetta, Laudisa: "Koutris e Tsimikas costano, l'Olympiacos non li svende"

Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, ha rivelato le ultime sulle manovre azzurre ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'Olympiacos non svende i suoi calciatori, è in corsa in Europa League e ha un'abbondanza di talenti sulla fascia sinistra. Koutris e Tsimikas hanno un valore di mercato significativo. Il mercato del Napoli è grossomodo fatto per quanto riguarda le uscite. Per Mertens e Callejon non ci sono sirene dalla Cina in questo momento. Llorente? Potrebbe andar via".