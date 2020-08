Gazzetta, Laudisa: "L'Everton aveva preso Gabriel, poi il Napoli è andato al rialzo..."

Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La Juve ha tanti giocatori che faticano a cambiare maglia come Bernardeschi, ipotetica pedina di scambio per Milik, ma lui vuole rimanere a Torino e questo è un problema. Il City con l'offerta vicina ai 60 mln ha messo sul piatto un'offerta importante. Credo che l'estate scorsa l'acquisto di Manolas sia stato il preludio, un anno sabatico per il greco. Vediamo se arriveranno altri difensori, l'uscita di Maksimovic comporta l'ingaggio di un altro difensore. Gabriel è stato blocca, c'è un retroscena per Maksimovic: a gennaio l'Everton aveva preso Gabriel, poi il Napoli è andato al rialzo".