Gazzetta, Laudisa: "Milik andrà via. Ecco qual è la destinazione più probabile"

Il giornalista ed esperto di mercato de la Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro di Arek Milik: "Per mille motivi, avendo il contratto in scadenza, credo andrà via. Juventus e Milan sono interessate, ma non so se soddisferanno la volontà economica del Napoli. Credo che per Milik sia più facile un futuro all'estero".