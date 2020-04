Gazzetta, Laudisa: "Milik fatica a rinnovare col Napoli, è un obiettivo del Milan"

Il giornalista de la Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in merito al possibile passaggio in maglia rossonera di Arek Milik: "Allo stato attuale Rangnick sarà l'allenatore e il suo intendimento è dare il suo marchio al nuovo corso. Sta dedicando molte ore della sua giornata a imparare l'italiano e sta prendendo sul serio questa nuova avventura. Credo che Milik sia uno dei possibili obiettivi del Milan perchè fatica a rinnovare con il Napoli, però non mi fermerei a lui: Rangnick potrebbe anche tirare fuori dal cilindro dei nomi al momento sconosciuti"