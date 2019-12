Gazzetta, Laudisa: "Per Amrabat si può chiudere a gennaio. Su Mertens-Inter..."

Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, ha affrontato vari temi sulle trattative legate al Napoli nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Sassuolo non ha impellenze finanziarie e il Napoli non è l'unico club su Boga, quindi credo ad un prolungarsi dei tempi. Amrabat? Il Verona potrebbe anche accettare l'idea di chiudere a gennaio l'operazione economica col Napoli e tenersi il giocatore fino a fine stagione. Sono sicuramente due calciatori che interessano al Napoli".

MERTENS-INTER - "Non credo che l'Inter sia nella condizione di prenderlo già a gennaio, al massimo lo prenderà la prossima estate, quando scadrà il contratto di Mertens col Napoli. Questo anche perché in casa nerazzurra sta rientrando Sanchez, che è un calciatore su cui è stato fatto un investimento. Rinnovi? In questo momento è più d'attualità la vicenda legata alle multe che quella legata ai rinnovi".