Gazzetta, Laudisa: "Rodrigo, non arrivano segnali positivi. Icardi? Non so se possa dire sì..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: "Rodrigo? Il viaggio spagnolo di Giuntoli non ha portato segnali positivi. Che il Napoli si stia informando su attaccanti di livello è chiaro, ma non ha in mano Rodrigo e non è pronto a cedere i suoi attaccanti. Lo scambio Insigne-Correa non lo immagino. Elmas è uno dei candidati a vestire l'azzurro. Tra i partenti poi ci aggiungerei Inglese, Ounas, Verdi e in questa maratona del mercato vedo tante frecce nell'arco del Napoli. Icardi è un problema dell'Inter e la società evita di comprare un'altra prima punta per non svalutare ancor di più l'argentino. Al momento non ho segnali, non so se Icardi possa dire sì al Napoli, ma mai dire mai".