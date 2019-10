Gazzetta, Laudisa sicuro: "Ibra-Napoli possibile, con l'arrivo dello svedese partirebbe Mertens..."

In diretta su Radio Punto Nuovo è intervenuto Carlo Lausida, giornalista della Gazzetta dello Sport, pronto a commentare l'accostamento di Ibrahimovic al Napoli di De Laurentiis: "Ibra non ha chance di andare al Milan, l'hanno scorso c'era la possibilità di andarci, c'era già un accordo stipulato tra Ibra e Leonardo, ma Gazidis disse di no.



Ibra al Napoli invece può essere fattibile, certo dipende dalle necessità del Napoli, se arrivasse Ibra probabilmente Mertens andrebbe via, e Ibra lo sostituirebbe.



Non credo che il Napoli abbia scelto di rimpiazzare Mertens, Ibra ha pur sempre 38 anni, e non sarebbe saggio puntare su un giocatore di età così avanzata.