Gazzetta - Lobotka, ci siamo: oggi vertice col Celta per chiudere

Il Napoli non vuole perdere più tempo e ha intenzione di concludere quanto prima l'acquisto di Stanislav Lobotka dal Celta Vigo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che ella giornata di oggi, Giuntoli dovrebbe avere un colloquio con i dirigenti del club spagnolo, per stringere i tempi dell’operazione. Il centrocampista classe '94 non vede l'ora di vestire la maglia del Napoli e nell'ultima di Liga non è sceso in campo perché coinvolto personalmente in questa trattativa destinata a chiudersi quanto prima. Gattuso lo aspetta...