Gazzetta - Lobotka, il Napoli alza e rimodella l'offerta: distanza minima col Celta

Proseguono i contatti tra Napoli e Celta Vigo per Stanislav Lobotka. La nuova offerta che i dirigenti azzurri presenteranno al Celta Vigo per il centrocampista, secondo Nicolò Schiera della Gazzetta dello Sport è questa: 3mln di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto a 17. I galiziani ne chiedono 22 in totale, ma il centrocampista spinge per la cessione.