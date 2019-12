Gazzetta - Lobotka, oggi contatto Napoli-Celta a Madrid per definire l'affare

Napoli e Celta Vigo avranno un primo contatto, in Spagna, per avviare la trattativa per l’acquisto del 25enne slovacco, Stanislav Lobotka. A scriverlo quest'oggi è la Gazzetta dello Sport, sottolineando che il metodista del club spagnolo è il primo obiettivo del mercato invernale napoletano. Emissari delle due società si incontreranno, probabilmente a Madrid, con gli agenti del giocatore per trovare l’intesa anche sull’ingaggio: 2mln a stagione per 5 anni.