Gazzetta - Lozano costerà 2mln più di Higuain: pagamento in tre anni per un acquisto da record

Hirving Lozano sarà l'investimento più costoso del Napoli nell'era De Laurentiis. Il presidente azzurro, ricorda La Gazzetta dello Sport, pagherà al Psv 42 milioni di euro, dilazionabili in tre anni. Appena 2 milioni in più rispetto a quanto ha versato al Real Madrid, nell’estate 2013 per presentare ai napoletani Gonzalo Higuain, il centravanti che ha lasciato più di una traccia nella sua breve permanenza a Napoli. La conferma ulteriore della crescita del club ma anche la sicurezza di aver acquistato un ottimo calciatore pronto a far innamorare i tifosi.