Gazzetta - Lunedì i 20 club riuniti da ADL: ideato piano per diritti tv autonomi e più ricchi

Un pranzo fissato per lunedì a Roma: l’invito ai colleghi dei 20 club di Serie A è arrivato da Aurelio De Laurentiis, scrive la Gazzetta dello Sport. Il presidente del Napoli nell’occasione illustrerà il proprio progetto di produzione e distribuzione dei contenuti del massimo campionato, già proposto al presidente di Lega Dal Pino, creando una media company (idea già approvata all’unanimità nell’ultima assemblea). Un passaggio che - si legge - per la Lega prevede anche l’ingresso con quote inferiori al 15% di un private equity mentre ADL vorrebbe realizzare il progetto senza nuovi partner: "Il suo modello prevede una Serie A autonoma che venda a una pluralità maggiore di broadcaster l’evento partita, in modo da aumentare gli incassi".