Gazzetta - Maksimovic rinnova, il Napoli può aprire al prestito di Chiriches: affondo Sassuolo

Il Sassuolo va a caccia di un difensore centrale e, dopo aver sondato il terreno per Lorenzo Tonelli, torna ancora dal Napoli per richiedere Vlad Chiriches. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, l'amministratore delegato Carnevali ha effettuato un sondaggio e non è stato spaventato dalla prima richiesta di 15 milioni di euro fatta da Aurelio De Laurentiis. Il Napoli, infatti, sta rinnovando il contratto a Nikola Maksimovic e proprio per questo il club neroverde potrebbe ottenere il via libera al prestito del difensore romeno, per il quale è previsto uno sprint dopo il weekend di campionato.