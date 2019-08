Gazzetta, Malfitano: "Al Napoli serve Icardi più di James! James? Si farà..."

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così ai microfoni di Radio Marte: "Non è che si possa pensare di arrivare al 31 agosto o il 2 settembre per definire le operazioni che il Napoli ha in piedi. Per ciascuna dovrà risolvere alcune formalità, forse è un po' più complicata quella di James anche se ritengo che alla fine si farà. Pare si stia risolvendo in maniera positiva la trattativa con Lozano, anche se la questione dei diritti d'immagine è ancora un freno. Magari il Napoli prendesse Icardi. Più che James Rodriguez il Napoli ha bisogno di Icardi, un giocatore con le sue caratteristiche".