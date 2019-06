Gazzetta - Manolas, c'è anche la Juve: si pensa ad un clamoroso scambio con Higuain

Konstas Manolas, difensore della Roma, piace al Napoli, è un'idea per la sostituzione di Albiol, ma non solo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prevede uno scambio secco tra Roma e Juve con Higuain in giallorosso e il centrale greco alla corte di Sarri. Una pretendente in più, per il Napoli, che avrebbe individuato in Manolas il difensore ideale per sostituire Albiol, in partenza e diretto in Spagna.