Gazzetta - Manolas-Napoli, concesso alla Roma piccolo sconto su Diawara per chiudere in fretta

Kostas Manolas è il difensore che il Napoli ha praticamente preso (con ingaggio a partire da 3,5 milioni e probabile quadriennale) per sostituire Albiol, destinato al Villarreal. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che per portarlo in azzurro il Napoli ha scelto di soddisfare per intero la richiesta della Roma di 36 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria, più i 2,7 milioni da destinare al giocatore) inserendo nella trattativa Diawara - ma tenendo separate le operazioni dal punto di vista contabile -, pare con uno sconto per chiudere in fretta