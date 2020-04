Gazzetta - Mercato aperto fino a fine anno: si lavora alla clamorosa ipotesi

Cambierà la prossima estate, difficilmente ci sarà il ritiro e il mercato, la sessione classica dei trasferimenti. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela che è aperta la discussione su una finestra di mercato permanente dall'estate fino a fine anno, con modalità ancora tutte da chiarire in base alle nuove esigenze tecniche ed economiche dei club. In tal caso, si giocherebbe a mercato aperto, una soluzione che qualche anno fa l'Italia voleva evitare ma che ora sembra l'unica per incastrare qualsiasi esigenza. Quella di giocare e quella di rinforzarsi.