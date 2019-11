Gazzetta - Mertens-Callejon, rinnovo lontanissimo: possibile addio a gennaio a una condizione

Il destino di Mertens e Callejon, entrambi in scadenza di contratto, sembra ormai segnato: i due andranno via, salvo clamorose sorprese. Bisogna solo capire la tempistica. Gennaio o giugno? L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che la fermezza mostrata da De Laurentiis non lascia più spazi di trattativa per il rinnovo dello spagnolo. Anzi - si legge - se nella finestra di mercato di gennaio si creasse una possibilità di cederlo anche per pochi milioni, finirebbe in fretta una storia che dura da quasi sette anni. Situazione in tutto similare a quella di Dries Mertens.