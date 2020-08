Gazzetta - Messi senior prende casa a due passi dalla sed Inter: Suning studia l'affare

Casa a Milano con vista sull'Inter. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Jorge Messi, padre di Lionel, ha preso possesso dell'appartamento acquistato nel capoluogo meneghino. A due passi, appunto, dalla nuova sede del club nerazzurro. Che intanto studia l'affare.

Smentite di facciata. Al netto delle dichiarazioni dei vertici, a partire dall'ad Marotta, secondo la rosea l'impero Suning sta valutando con grande attenzione i margini della trattativa, anche a livello di impatto economico grazie agli sponsor, come prevedibile molto interessati. Da Barcellona negano, ma l'anno prossimo Messi potrebbe andare via gratis. E, come noto, la normativa italiana in materia fiscale aiuta non poco ad abbassare i costi di quello che sembra ancora un sogno proibito. Ma fino a un certo punto.