Gazzetta - Milan, se parte Donnarumma le risorse per l'assalto ad uno tra Isco e James

Il PSG potrebbe tornare su Donnarumma, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che in caso di rilancio l'operazione potrebbe concretizzarsi ed il Milan a quel punto avrebbe i soldi per concludere l’ingaggio di un trequartista. In stand by c’è Correa: l’Atletico Madrid lo vorrebbe inserire in una trattativa con il Valencia per arrivare all’attaccante Rodrigo e quindi i rossoneri potrebbero spostarsi in casa Real dove James è considerato decisamente cedibile, ma - si legge - neppure Isco è nel vivo del gioco di Zidane. La situazione al Real è fluida, Florentino Perez è deciso a soffiare Neymar al Barcellona, quindi ha bisogno di vendere, soprattutto perché la rosa è abnorme. Approfittando degli ultimi giorni di mercato, il Milan potrebbe tentare il blitz per uno degli esuberi del Real Madrid.