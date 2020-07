Gazzetta - Milik non rinnova e sarà ceduto: Juve non accontenta ADL, spunta nuova destinazione

Arek Milik, che questa sera dovrebbe partire dalla panchina contro il Genoa, ha rifiutato il rinnovo e per questo motivo il Napoli ha già deciso di cederlo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il calciatore piace molto alla Juve, ma la società bianconera non vuole soddisfare la richiesta di 50 milioni del Napoli, così per Arek spunta una nuova ipotesi, quella della Premier League, con molti club a lui interessati.