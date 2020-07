Gazzetta - Milik tra i candidati per la Juve, ma il dialogo col Napoli è complicato: la situazione

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: "La Juve è sempre interessata a Milik: il polacco rientra nella lista dei candidati. Resto però scettico perché non vedo un possibile dialogo tra le società. Battute a parte, De Laurentiis vuole realizzare molto dalla cessione di Milik mentre la Juve si è avvicinata al polacco con l’idea di prenderlo con poco oppure di procedere con gli scambi. Paratici ha bisogno di sostituire Higuain e per questo bisogna tenere sempre i fari puntati, anche su Milik. Si è parlato un ritorno al River Plate per Higuain oppure potrebbe andare negli Stati Uniti”.