Gazzetta - Napoli-Fenerbahce: distanza di 7 milioni per Elmas, la situazione

Eljif Elmas è il nome caldo per rinforzare il centrocampo del Napoli. Il ventenne centrocampista del Fenerbahce ha colpito Carlo Ancelotti e Cristiano Giuntoli che sta lavorando per portarlo in azzurro ma stando all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport anche questa trattativa è destinata a andare per le lunghe. La rosea fa il punto della situazione: il club turco chiede 22 milioni, il Napoli ne vuole pagare 15 più 3 di bonus. I dirigenti si risentiranno, ma De Laurentiis anche ieri ha ribadito che prima bisognerà vendere.