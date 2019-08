Gazzetta - Napoli-Lozano, da sistemare i dettagli sui diritti d'immagine: Giuntoli in contatto con Raiola

Arrivano dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport gli ultimi aggiornamenti sull'affare che dovrebbe portare in azzurro il messicano Lozano: stando alla rosea ci sono alcuni dettagli che vanno sistemati e riguardano principalmente la questione legata ai diritti d’immagine. "Anche dagli Stati Uniti - si legge - Cristiano Giuntoli è in contatto con Mino Raiola, il procuratore del nazionale messicano, per provare a stringere i tempi. Intanto, il giocatore è stato convocato per il preliminare di Europa League che il Psv giocherà contro l’Haugesund. L’accordo tra il Napoli e il club olandese è stato già raggiunto: Aurelio De Laurentiis pagherà i 42 milioni della clausola".