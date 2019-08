Gazzetta - Napoli-Lozano, Raiola chiede una robusta commissione

Il Napoli sfoglia la margherita per l'attacco e tra gli obiettivi uno dei nomi più caldi resta quello di Hirving Lozano. Secondo La Gazzetta dello Sport, i contatti tra Cristiano Giuntoli e Mino Raiola sono in corso e l'agente italo-olandese, dopo aver giocato al rialzo già nell'affare-Manolas, anche in questo caso avrebbe chiesto una robusta commissione, oltre ad altri soldi al giocatore per i diritti d'immagine, al di là poi dei discorsi dell'ingaggio.