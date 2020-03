Gazzetta - Napoli monitora Immobile, ma la Lazio vuole blindarlo: pronto il rinnovo

Il Napoli che molto probabilmente perderà Milik in estate torna alla carica per Ciro Immobile. Piace l'attaccante della Lazio, una suggestione che ritorna - confermata dal suo agente - dopo i tentativi degli anni scorsi. Per questo motivo, per evitare di perderlo, la società biancoceleste - riporta La Gazzetta dello Sport - starebbe pensando di prolungare ulteriormente il suo contratto con scadenza nel 2025. Un modo per blindarlo respingendo future proposte. Come quella del Napoli. Che è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione.