Gazzetta - Napoli su Ilicic, accordo col giocatore ma l'Atalanta non lo cede: le ultime

Non solo Zapata: il Napoli continua a pensare a Josip Ilicic per la prossima stagione. Una suggestione destinata a restare tale. Nonostante l’accordo per un triennale da 6,6 milioni complessivi col giocatore, al momento sono poche le possibilità di acquistarlo perché l'Atalanta lo ha blindato per la Champions. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.