Gazzetta - Napoli su Under: la Roma chiede Meret se resta Ospina

La Roma sta pensando a un nuovo portiere dato che Pau Lopez non ha convinto del tutto. L'ultima idea è Meret del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Le alternative si chiamano Gollini e Meret, due giovani che alla Roma piacciono parecchio. Per il primo ci sono stati già dei discorsi con il suo entourage, il secondo potrebbe entrare in un discorso di scambi con Under, soprattutto se poi a Napoli decidano di puntare definitivamente su Ospina".