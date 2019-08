Gazzetta - Napoli su Zaha che spinge per la cessione: vuole giocare la Champions

L'edizione online de La Gazzetta dello Sport fornisce alcuni dettagli sul tentativo del Napoli per l'ivoriano Wilfred Zaha del Crystal Palace: "Il direttore sportivo del Napoli sta provando a capire se ci sono le condizioni per avviare la trattativa. È chiaro che la cifra richiesta è parecchio alta, De Laurentiis è pronto a investire, ma vuole vederci chiaro, nel senso che dovrà avere la certezza che si tratti di un giocatore importante, che possa essere utile alla causa di Carlo Ancelotti. La richiesta di cessione è arrivata direttamente da Zaha che vorrebbe giocare la Champions League, competizione che il Crystal Palace non potrà assicurargli almeno per la prossima stagione".