Gazzetta - Napoli su Zapata, messaggio da Bergamo: le cifre sono altissime

Il Napoli vuole Duvan Zapata e la trattativa è chiara: l'Atalanta valuta il colombiano 50-60 milioni di euro, prendere o lasciare. Non concede deroghe Percassi, patron dei nerazzurri. Un messaggio rivolto al Napoli ma anche alle squadre di Premier League interessate a Duvan. Che andrà via se arriverà l'offerta giusta, altrimenti - riporta La Gazzetta dello Sport - sarebbe ben felice di restare a Bergamo per giocare la Champions League.