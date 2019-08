Gazzetta - Non c'è accordo Udinese-Fiorentina per De Paul: pronto stipendio da 1,5mln a stagione

Non è ancora fatta per Rodrigo De Paul alla Fiorentina. Lo spiega sui social il giornalista de La Gazzetta dello Sport Niccolò Schira: "C’è ancora distanza tra Fiorentina e Udinese per Rodrigo De Paul. Viola offrono 25 milioni più 5 di bonus, mentre friulani ne vogliono almeno 35 cash. Positivi invece i contatti con l’agente dell’argentino (A.Jimenez) per un quinquennale da 1,5 netti più premi".

C’è ancora distanza tra #Fiorentina e #Udinese per Rodrigo #DePaul. Viola offrono 25 milioni più 5 di bonus, mentre friulani ne vogliono almeno 35 cash. Positivi invece i contatti con l’agente dell’argentino (A.Jimenez) per un quinquennale da 1,5 netti più premi. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 26, 2019