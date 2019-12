Gazzetta - Non solo Amrabat: si chiude col Verona per un altro colpo!

Napoli molto attivo sul mercato in vista dell'estate. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira scrive sui social: "Non solo Sofyan Amrabat: il Napoli sta chiudendo con il Verona anche l'acquisto del difensore Amir Rrahmani. Ultimi dettagli da limare per la valutazione del centrale (intorno ai 15 milioni), ma ci siamo".

Sofyan Amrabat, classe '96, è un centrocampista di quantità e qualità marocchino con cittadinanza olandese. Il Napoli lo segue da tempo ma non può acquistarlo subito avendo lui già vestito, oltre al Verona, la maglia del Bruges. Ecco perché la società ha spinto per bloccarlo subito e sembra esserci riuscita. In attesa dell'accordo col calciatore, alto 185 centimetri, forte fisicamente ma anche con discreta qualità. In questa stagione le ha giocate tutte, è un insostituibile per Juric che se lo godrà solo fino a giugno.

Amir Rrahmani è un difensore kosovaro, con cittadinanza albanese, nato nel 1994, alto oltre due metri, alla sua prima stagione al Verona, reduce da due annate alla Dinamo Zagabria. In questa stagione ha saltato una sola partita di campionato. Come Amrabat, è un pupillo di Juric che raramente se ne priva.