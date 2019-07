Gazzetta - Non solo Inter, anche Napoli e Juve si muovono per Lukaku

L'Inter ha un piano B a Lukaku? Il club nerazzurro ha già avviato i contatti con il Lille per Rafael Leao, attaccante di 20 anni che però non è ancora pronto per guidare una big. Sul belga, intanto, si sono mosse altre società: la Juventus, il Napoli e il Valencia lo seguono e potrebbero insidiare i nerazzurri.

Cavani più di un sogno - Una concorrenza che mette un po' di pressione a Conte. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel vertice di Nanchino si discuterà della possibilità di arrivare ad Edinson Cavani: il Matador ha il contratto in scadenza nel 2020 e potrebbe essere la vera alternativa al giocatore del Manchester United.