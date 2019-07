Gazzetta - Non solo James: da Malcom e Pépé, tutti i nomi per l'attacco

Le opzioni che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta tenendo in caldo per l'attacco del Napoli sono molteplici. E, probabilmente, non tutte note. La Gazzetta dello Sport fa un elenco nella sua edizione odierna: "Si parte da James Rodriguez, la cui alternativa potrebbe essere il brasiliano del Barcellona Malcom. Poi ci sono altri attaccanti con caratteristiche diverse, come l’ivoriano Nicolas Pépé che è in cima ai desideri di Ancelotti. Sempre del Lille c’è sotto osservazione il portoghese classe ‘99 Rafael Leao, che è più una prima punta ma di movimento. Inoltre non è stata abbandonata l’idea Hirving Lozano, il messicano del Psv Eindhoven che sembrava destinato alla Premier ma è ancora in Olanda. Infine l’obiettivo non dichiarato ma seguito: Mauro Icardi".