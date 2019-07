Gazzetta - Non solo James e Rodrigo: nel blitz spagnolo Giuntoli ha parlato di Correa con l'Atletico

Il Napoli cerca un nuovo attaccante da regalare a Carlo Ancelotti. L'ultimo blitz a Madrid del ds azzurro Giuntoli avrebbe avuto come argomenti di discussione le trattative per James e Rodrigo, ma a riportare un nuovo nuovo venuto fuori proprio durante la gita spagnola del ds azzurro, lo ha riportato La Gazzetta dello Sport: "Il blitz madrileno di Giuntoli, tuttavia, ha avuto un altro interesse, al di là di James Rodriguez. In effetti, a Madrid, il d.s. ha incontrato pure i dirigenti dell'Atletico Madrid per intavolare una trattativa per Correa".