Gazzetta, novità su Manolas: calciatore ha percentuale sulla clausola da versare alla Roma

Carlo Laudisa, esperto di mercato della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Manolas-Napoli? Da casa Roma ci dicono che non sono interessati ad uno scambio con Mertens, sono giorni di guerra psicologica tra le società per capire chi ha più forza in questa trattativa. La società giallorossa vuole il denaro della clausola, che sarebbero 33 milioni perché il giocatore ha una percentuale anche sui 36 milioni della clausola. Evidente dunque che anche il calciatore ha interessa al fatto che ci sia il pagamento della clausola. Ilicic e De Paul? In questo momento sono solo delle alternative agli obiettivi principali del Napoli".