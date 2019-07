Gazzetta - Oggi definizione di due affari col Parma: riscatto Sepe e due ipotesi per Grassi

Continua ad essere caldo l'asse di mercato tra Napoli e Parma con due trattative pronte ad essere definite oggi. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la società ducale sta per riscattare Sepe per una cifra vicina ai 4 miloni di euro, mentre Faggiano e Giuntoli discutono sulla situazione del centrocampista Grassi: prestito oneroso o cessione definitiva per 8 milioni con diritto di «recompra» per il Napoli.