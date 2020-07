Gazzetta - Osimhen, tutto fermo: ieri giornata senza novità rilevanti

Nessun passo in avanti nella trattativa per Victor Osimhen. Bisogna aspettare, ci vuole ancora un po' di pazienza prima di giungere a una conclusione. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "In città grande attesa per l’arrivo di Osimhen, ma ieri è stata una giornata interlocutoria e senza novità rilevanti".