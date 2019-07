Gazzetta - Ottimismo per James Rodriguez: si lavora per i diritti d'immagine

Aurelio De Laurentiis vorrebbe portare James Rodriguez in ritiro a Dimaro, almeno per gli ultimi giorni. A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Un’ipotesi, ovviamente, perché la trattativa con Florentino Perez procede, seppur con qualche intoppo, e sembra destinata al buon fine”, scrive il quotidiano che fa il punto sulla trattativa.

LA TRATTATIVA - Il Real vuole 42 milioni e prenderebbe in considerazione il prestito con obbligo di riscatto. De Laurentiis si attesta sui 35 milioni e non intende andare oltre. Ma non è l’unica questione. La Gazzetta scrive: “Jorge Mendes, impegnato nel favorire un accordo tra i due club e, soprattutto, nel sistemare la questione dei diritti d’immagine. James Rodriguez vanta contratti con diversi sponsor importanti per parecchi milioni di euro e non intende rinunciarvi. La discussione va avanti, perché c’è la volontà del giocatore e quella del Napoli a chiudere l’accordo”.