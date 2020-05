Gazzetta - Out Manolas, con Koulibaly ci sarà Maksimovic: vicino il rinnovo fino al 2023

Rino Gattuso ha perso per infortunio Kostas Manolas, ma ritrova Kalidou Koulibaly, che nei due mesi e mezzo di restrizioni ha avuto la possibilità di potersi riprendere, completamente, dall’infortunio muscolare patito il 14 dicembre scorso contro il Parma. Secondo la Gazzetta dello Sport, il senegalese è in buone condizioni ed è pronto a fare coppia con Nikola Maksimovic che "da alternativa dei due è diventato titolare nell’ultimo mese prima della sospensione, dimostrandosi affidabile e allontanando le perplessità sul proprio conto che l’hanno accompagnato in questa sua esperienza napoletana". Intanto il ds Giuntoli sta discutendo con il suo manager per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2021 e ci sono buone probabilità che il difensore serbo possa prolungare di altre due stagioni.