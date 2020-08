Gazzetta - Papastathopoulos gemello di Manolas: Gattuso lo vuole, difficile lo scambio con Maksimovic

Scambio tra Napoli e Arsenal per i cartellini di Sokratis Papastathopoulos e Nikola Maksimovic. A fare luce sulla trattativa è il giornalista della Gazzetta dello Sport, Massimo Laudisa ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Sokratis è il gemello di Manolas, i due difensori greci sono molto amici in campo e fuori. Questa amicizia potrebbe essere un vantaggio per il Napoli. Il difensore dei Gunners ha il contratto in scadenza tra un anno ed ha già comunicato comunicato all'Arsenal di voler andar via. Non credo molto allo scambio con Maksimovic, il Napoli cerca di piazzare il serbo anche alla Roma. Prima di arrivare al Genoa Sokratis poteva venire proprio al Napoli, tra l'altro proprio quando Gasperini stava firmando per il club azzurro. Poi anche Gattuso lo voleva al Milan, quindi è sicuramente gradito al tecnico".