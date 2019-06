Gazzetta - Parma, confermati Sepe e Grassi: in arrivo l'ufficialità

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Parma che continua ad avere ottimi rapporti con il Napoli: il club ducale ha ufficializzato il colpo Adorante (Inter) per l’attacco (quinquennale). Dai nerazzurri è in arrivo Karamoh in prestito. A ore verranno annunciati i ritorni di Luigi Sepe e Alberto Grassi in prestito. Del Napoli piace anche Adam Ounas.