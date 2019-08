Gazzetta pessimista per James: "Difficile che ottenga il prestito con diritto di riscatto"

Pare pessimista la Gazzetta dello Sport rispetto all’operazione James Rodriguez. Il quotidiano scrive a proposito dell’affare che il Napoli sta cercando di concludere con il Real Madrid: “Il Napoli vuole aspettare che si avvicini la chiusura del mercato per affondare il colpo. Ma, difficilmente, otterrà il giocatore in prestito con diritto di riscatto, Florentino Perez è fermo sulla sua richiesta che è di 42 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo, soluzione che gradirebbe anche lo stesso giocatore, stanco di essere ceduto in prestito”.