Gazzetta - Petagna e il suo futuro a Napoli: sarà semplice alternativa o pedina di scambio

Il mercato è già cominciato, per l'estate il Napoli ha già acquistato Rrahmani dal Verona e Petagna dalla Spal. Idee chiare sull'attaccante ex Atalanta. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto sapere che per il Napoli sarà un semplice alternativa o addirittura una pedina di scambio per arrivare ad un nuovo attaccante che dovrebbe prendere il posto di Milik che difficilmente rinnoverà.