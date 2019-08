Gazzetta - Più Lozano o James che Icardi: l'argentino vuole solo Inter o Juve

Il Napoli è ancora alla ricerca di un attaccante e per La Gazzetta dello Sport è complicato che il nuovo rinforzo sia Mauro Icardi. Carlo Laudisa, esperto di mercato del quotidiano rosa, ne ha parlato a Radio Sportiva: "che il Napoli abbia fatto i suoi passi per Icardi è noto, come altrettanto lo è che l'attaccante è fermo nella sua decisione: o va alla Juventus o rimane all'Inter. Giuntoli sta lavorando su altri profili tecnici. Ho l'impressione che alla fine al Napoli arriverà uno tra Lozano e James Rodriguez".