Gazzetta, Ramazzotti: "A fine maggio contatti Napoli-Inter per tre azzurri, su Icardi..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Andrea Ramazzotti, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “Icardi torna ad allenarsi per fare la parte atletica, non penso la tattica. Al momento, l’Inter non ha ricevuto offerte ufficiali per Icardi e probabilmente si attende che il prezzo cali. Lukaku interessa alla Juve per caratteristiche e ci può stare, soprattutto se il suo arrivo porterebbe alla cessione di Dybala allo United con la plusvalenza che ne consegue.

Il giro degli attaccanti sarà molto affascinate e nonostante alcune situazioni non siano facci da sbloccare, il mercato inglese può essere un po' la data.

Tra i giocatori del Napoli che l’Inter ha chiesto a fine maggio non c’era Milik. Discorsi sono stati fatti su Fabian Ruiz, Zielinski e Insigne. Magari da qui a fine agosto verrà fuori il nome di Milik, non posso escluderlo. La sensazione che ha l’Inter è che Icardi ormai si sia convinto di dover cambiare squadra e l’apertura non credo sia solo verso la Juve che resta la prima opzione. Icardi potrebbe anche prendere in considerazione l’ipotesi Napoli”.