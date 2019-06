Gazzetta - Real chiede 55mln per James, ADL tratta direttamente con Florentino: le ultime

Florentino Perez ha ribadito il prezzo per cedere James Rodriguez: si parte da una base di 55 milioni di euro, poco trattabili. Ma, secondo La Gazzetta dello Sport, non saranno le pretese del presidente madrilista a scombinare i programmi del Napoli. Ancelotti vuole il talento colombiano e De Laurentiis è pronto a soddisfarne il desiderio per cui non è escluso che sia lo stesso presidente a trattare con Perez: tra i due c’è stima e amicizia, ma il club spagnolo ha la necessità di recuperare i 300 milioni spesi, fin qui, sul mercato per rinforzare l’organico. Ed è improbabile che conceda sconti ragionevoli.