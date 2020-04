Gazzetta - Real-Fabian, il Napoli non ha gradito comportamento su Jovic: è stato blindato con una bugia

C'è il Barcellona ma c'è anche il Real Madrid su Fabian Ruiz, l'andaluso sogno di mercato delle big spagnole. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il Napoli non ha gradito l’iniziale ritrosia a trattare Jovic (ritenuto incedibile qualche mese fa, blindato da una bugia), giocatore poi inserirlo proprio in questi giorni nell’operazione per portare Ruiz a Madrid. Il serbo piace al club azzurro per l'attacco ma non è cambiata la volontà del Napoli: blindare Fabian Ruiz, la cui valutazione parte da 80 milioni e per il quale si lavora al rinnovo di contratto.